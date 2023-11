3. Liga: 1. FC Saarbrücken – MSV Duisburg (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Nach fünf sieglosen Ligaspielen in Serie will der MSV Duisburg gegen den 1. FC Saarbrücken dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Letzte Woche siegte der 1. FC Saarbrücken gegen Hallescher FC mit 2:0. Somit nimmt Saarbrücken mit 18 Punkten den 15. Tabellenplatz ein. Am vergangenen Spieltag verloren die Zebras gegen den SV Sandhausen und steckten damit die achte Niederlage in dieser Saison ein.