3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SG Dynamo Dresden, 1:0 (1:0)

Kurz vor der Pause traf Kai Brünker für den 1. FC Saarbrücken (40.). Die Gastgeber nahmen die knappe Führung mit in die Kabine. In der Halbzeit nahm SG Dynamo Dresden gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Jakob Lemmer und Jonathan Meier für Dennis Borkowski und Kyu-hyun Park auf dem Platz. In der 76. Minute stellte Saarbrücken personell um: Per Doppelwechsel kamen Lukas Boeder und Fabio Di Michele Sanchez auf den Platz und ersetzten Calogero Rizzuto und Marcel Gaus. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.