3. Liga: Borussia Dortmund II – VfB Lübeck, 1:1 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Mit einem Wechsel – Mario Šuver kam für Franz Roggow – startete Borussia Dortmund II in Durchgang zwei. Für das 1:0 der Heimmannschaft zeichnete Rodney Elongo-Yombo verantwortlich (62.). Aus der Ruhe ließ sich Lübeck nicht bringen. Sören Reddemann erzielte wenig später den Ausgleich (66.). In der 83. Minute stellte der BVB II personell um: Per Doppelwechsel kamen Jermain Nischalke und Lion Semić auf den Platz und ersetzten Elongo-Yombo und Julian Hettwer. Samuel Bamba erwies Dortmund II in der Nachspielzeit einen Bärendienst, als er mit der Ampelkarte vom Platz musste (94.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Borussia Dortmund II und VfB Lübeck die Punkte teilten.