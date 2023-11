3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SV Sandhausen, 1:1 (1:0)

Ein 1:1-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von DSC Arminia Bielefeld gegen den SV Sandhausen. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

16.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Arminia schlägt – bejubelten in der 13. Minute den Treffer von Fabian Klos zum 1:0. Zur Pause war die Heimmannschaft im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In Durchgang zwei lief Nicklas Shipnoski anstelle von Leandro Putaro für Bielefeld auf. In der 54. Minute erzielte Rouwen Hennings das 1:1 für die Sandhäuser. Wenig später kamen Franck Evina und Luca Zander per Doppelwechsel für Livan Burcu und Alexander Fuchs auf Seiten des Gasts ins Match (79.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. DSC Arminia Bielefeld und Sandhausen spielten unentschieden.

Bei der Arminia präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Zuletzt lief es erfreulich für Bielefeld, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV Sandhausen zu besiegen.

Mit diesem Unentschieden verpasste die Arminia die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel DSC Arminia Bielefeld sogar ab und steht nun auf Rang 14. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.