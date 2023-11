3. Liga: FC Erzgebirge Aue – Borussia Dortmund II, 2:0 (2:0)

Per Rechtsschuss traf Marcel Bär vor 6.714 Zuschauern zum 1:0 für den Gastgeber. Kurz darauf traf Marcel Bär in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs für Aue zum 2:0 (46.). Mit der Führung für den FC Erzgebirge Aue ging es in die Halbzeitpause. In der 60. Minute stellte Borussia Dortmund II personell um: Per Doppelwechsel kamen Patrick Göbel und Franz Roggow auf den Platz und ersetzten Antonios Papadopoulos und Abdoulaye Kamara. Der Unparteiische Wolfgang Haslberger schickte Marco Schikora von Aue mit Gelb-Rot zum Duschen (66.). Zumindest zahlenmäßig war die Partie ab der 77. Minute wieder ausgeglichen, als Hendry Blank vom BVB II die Gelb-Rote Karte kassierte. Letztendlich hatte der FC Erzgebirge Aue Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.