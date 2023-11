3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SC Verl, 1:2 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Mit einem Wechsel – Tom Baack kam für Marcel Mehlem – startete Verl in Durchgang zwei. Maximilian Wolfram, der von der Bank für Lars Lokotsch kam, sollte für neue Impulse bei den Gästen sorgen (57.). 67 Minuten dauerte es, bis die acht Zuschauer in einem bis dahin torlosen Spiel doch noch einen Treffer zu sehen bekamen: Marvin Stefaniak markierte das 1:0 für Aue. Wenig später kamen Steffen Meuer und Joshua Schwirten per Doppelwechsel für Stefaniak und Borys Tashchy auf Seiten der Gastgeber ins Match (81.). Wolfram stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 1:1 für den SC Verl her (90.). Dank eines Treffers von Maël Corboz in der Schlussphase (91.) gelang es Verl, die Führung einzufahren. Zum Schluss feierte der SC Verl einen dreifachen Punktgewinn gegen den FC Erzgebirge Aue.