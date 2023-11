3. Liga: FC Ingolstadt 04 – Borussia Dortmund II, 1:1 (0:1)

Der FC Ingolstadt 04 und die Reserve von Borussia Dortmund teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 1:1. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Michael Eberwein traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für den BVB II (34.). Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Der FCI kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Julian Kügel, Ryan Malone und Leon Guwara standen jetzt Jannik Mause, Tobias Schröck und Moritz Seiffert auf dem Platz. Für das 1:1 der Heimmannschaft zeichnete Pascal Testroet verantwortlich (51.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Dortmund II noch einen Doppelwechsel vor, sodass Mario Šuver und Ted Tattermusch für Eberwein und Ole Pohlmann weiterspielten (96.). Ärgerlich: Noch in der Nachspielzeit kassierte Marcel Lotka von Borussia Dortmund II die Rote Karte (97.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Ingolstadt und der BVB II spielten unentschieden.