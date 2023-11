3. Liga: FC Viktoria Köln – SG Dynamo Dresden, 1:5 (0:3)

In der 17. Minute verwandelte Stefan Kutschke einen Elfmeter zum 1:0 für die Gäste. In der 32. Minute legte Niklas Hauptmann mit dem linken Fuß zum 2:0 zugunsten des Spitzenreiters nach. Kurz vor der Pause kam der nächste Rückschlag für Viktoria, als Christoph Greger den zweiten gelben Karton sah (48.). Per Elfmeter erhöhte Kutschke in der 49. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer – 3:0 für Dresden. Der tonangebende Stil von SG Dynamo Dresden spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Anstelle von André Becker war nach Wiederbeginn Jonah Sticker für Vikt. Köln im Spiel. Donny Bogićević schoss die Kugel zum 1:3 für die Gastgeber über die Linie (55.). In der 68. Minute stellte der FC Viktoria Köln personell um: Per Doppelwechsel kamen Valdrin Mustafa und Suheyel Najar auf den Platz und ersetzten Luca Marseiler und David Philipp. Mit dem rechten Fuß baute Meißner den Vorsprung von Dynamo Dresden in der 83. Minute aus. Das 5:1 von Dresden stellte Kutschke per Rechtsschuss sicher. In der 86. Minute traf er zum dritten Mal in der Partie. Letztlich fuhr SG Dynamo Dresden einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.