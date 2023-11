3. Liga: FC Viktoria Köln – SSV Ulm 1846 (Samstag, 16:30 Uhr)

Der FC Viktoria Köln zeigt in der Offensive mit 26 geschossenen Toren große Qualität. In der Abwehr, die 27 Gegentreffer kassierte, gibt es indes Steigerungspotential. Am liebsten teilt die Heimmannschaft die Punkte. Da man aber auch fünfmal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Viktoria in den vergangenen fünf Spielen.