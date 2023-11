3. Liga: Hallescher FC – FC Viktoria Köln, 2:1 (0:1)

Luca Marseiler brachte Hallescher FC in der 36. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Der FC Viktoria Köln führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Erich Berko war zur Stelle und markierte das 1:1 von Halle (64.). In der 70. Minute stellte die Heimmannschaft personell um: Per Doppelwechsel kamen Besar Halimi und Marco Wolf auf den Platz und ersetzten Jonas Nietfeld und Berko. Julian Eitschberger traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für Hallescher FC (76.). In den 90 Minuten war Halle im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Viktoria und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.