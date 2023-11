3. Liga: MSV Duisburg – FC Ingolstadt 04, 1:2 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Per Rechtsschuss traf David Kopacz vor 8.189 Zuschauern zum 1:0 für Ingolstadt. Wenig später kamen Alexander Esswein und Robin Müller per Doppelwechsel für Benjamin Girth und Jonas Michelbrink auf Seiten der Zebras ins Match (61.). Simon Lorenz erhöhte den Vorsprung des FC Ingolstadt 04 nach 70 Minuten auf 2:0. Durch einen von Esswein verwandelten Elfmeter gelang Duisburg in der 80. Minute der 1:2-Anschlusstreffer. Gleich drei Wechsel nahm der FCI in der 84. Minute vor. Benjamin Kanurić, Moritz Seiffert und Julian Kügel verließen das Feld für Daouda Beleme, Leon Guwara und Bryang Kayo. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Tom Bauer siegten die Gäste gegen den MSV Duisburg.