3. Liga: Rot-Weiss Essen – SV Waldhof Mannheim, 2:0 (0:0)

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Madéno Albenas von Mannheim, der in der zwölften Minute vom Platz musste und von Samuel Abifade ersetzt wurde. Nach nur 30 Minuten verließ Jan-Christoph Bartels vom Gast das Feld, Lucien Hawryluk kam in die Partie. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Anstelle von Berkan Taz war nach Wiederbeginn Charles-Jesaja Herrmann für den SV Waldhof Mannheim im Spiel. Cedric Harenbrock brachte Waldhof in der 68. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Wenig später kamen Jonas Carls und Kennedy Okpala per Doppelwechsel für Jalen Hawkins und Pascal Sohm auf Seiten von Mannheim ins Match (72.). In der 74. Minute legte Marvin Obuz mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten von Essen nach. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Dr. Robert Kampka gewann der Gastgeber gegen den SV Waldhof Mannheim.