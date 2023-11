3. Liga: SC Preußen Münster – FC Viktoria Köln, 3:3 (2:2)

Im Spiel von SC Preußen Münster gegen den FC Viktoria Köln gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte David Kubatta sein Team in der 23. Minute. Mit dem rechten Fuß baute Luca Marseiler den Vorsprung von Viktoria in der 32. Minute aus. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Luca Bazzoli das 1:2 zugunsten von Münster (43.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Malik Batmaz zum Ausgleich für das Heimteam. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Batmaz traf per Linksschuss zur 3:2-Führung für SC Preußen Münster (46.). Zum Seitenwechsel ersetzte Sebastian Mrowca von Münster seinen Teamkameraden Bazzoli. In der 53. Minute sicherte Marseiler seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Wenig später kamen Gerrit Wegkamp und Andrew Wooten per Doppelwechsel für Daniel Kyerewaa und Batmaz auf Seiten von SC Preußen Münster ins Match (78.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Referee Tobias Wittmann die Begegnung beim Stand von 3:3 schließlich abpfiff.