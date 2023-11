3. Liga: SG Dynamo Dresden – SSV Jahn Regensburg, 0:1 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Wenig später kamen Florian Ballas und Tobias Eisenhuth per Doppelwechsel für Rasim Bulić und Dominik Kother auf Seiten des SSV ins Match (60.). Die Gäste brachen den Bann in der Nachspielzeit, als Ballas das erste Tor des Spiels erzielte (93.). Am Ende verbuchte Regensburg gegen Dynamo Dresden einen Sieg.