3. Liga: Sport-Club Freiburg II – Hallescher FC, 1:2 (1:1)

Tunay Deniz brachte die Gäste in der 18. Minute in Front. Maximilian Breunig nutzte die Chance für den Sport-Club und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Dominic Baumann verwandelte in der 53. Minute einen Elfmeter und brachte Hallescher FC die 2:1-Führung. In der 79. Minute stellte Freiburg II personell um: Per Doppelwechsel kamen Hamadi Al Ghaddioui und Franci Bouebari auf den Platz und ersetzten Luca Marino und Berkay Yılmaz. Ärgerlich: Noch in der Nachspielzeit kassierte Bouebari von der Heimmannschaft die Gelb-Rote Karte (95.). Unter dem Strich verbuchte Halle gegen den Sport-Club Freiburg II einen 2:1-Sieg.