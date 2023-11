3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SC Preußen Münster, 2:2 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. In der Pause stellte der Sport-Club personell um: Per Doppelwechsel kamen Gabriel Pellegrino und Berkay Yılmaz auf den Platz und ersetzten Pascal Fallmann und Patrick Lienhard. Pellegrino brachte Münster in der 69. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Aus der Ruhe ließ sich der Gast nicht bringen. Joel Grodowski erzielte wenig später den Ausgleich (72.). Andrew Wooten, der von der Bank für Rico Preißinger kam, sollte für neue Impulse bei SC Preußen Münster sorgen (77.). Philip Fahrner traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Freiburg II (83.). Wooten sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 93. Minute ins Schwarze traf. Alles sprach für einen Sieg des Sport-Club Freiburg II, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Münster noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.