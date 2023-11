3. Liga: SSV Jahn Regensburg – Sport-Club Freiburg II (Sonntag, 16:30 Uhr)

Mit dem SSV spielt die Reserve des Sport-Club am Sonntag gegen ein formstarkes Team. Ist der Gast auf die Überflieger vorbereitet? Regensburg siegte im letzten Spiel und hat nun 37 Punkte auf dem Konto. Zuletzt musste sich Freiburg II geschlagen geben, als man gegen Hallescher FC die elfte Saisonniederlage kassierte.

Auf des Gegners Platz hat der Sport-Club Freiburg II noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sechs Zählern unterstreicht. Mit nur neun Zählern auf der Habenseite ziert der Sport-Club das Tabellenende der 3. Liga. Insbesondere an vorderster Front kommt der Sport-Club Freiburg II nicht zur Entfaltung, sodass nur zwölf erzielte Treffer auf das Konto von Freiburg II gehen.

Körperlos agierte der SSV in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich der Sport-Club davon beeindrucken lässt? Regensburg weist bisher insgesamt elf Erfolge, vier Unentschieden sowie eine Pleite vor. Gewinnen hatte bei Freiburg II zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sechs Spiele zurück. Den SSV Jahn Regensburg scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende neun Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.