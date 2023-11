3. Liga: SSV Ulm 1846 – Sport-Club Freiburg II, 2:1 (1:1)

Dennis Chessa brachte Freiburg II in der 21. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Nach nur 23 Minuten verließ Pascal Fallmann vom Gast das Feld, Gabriel Pellegrino kam in die Partie. Julian Stark sicherte dem Sport-Club Freiburg II den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. In der Nachspielzeit stellte Stark das 1:1 her (47.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der Pause stellte der Sport-Club personell um: Per Doppelwechsel kamen Ifechukwu Ogbus und Marco Wörner auf den Platz und ersetzten Joel Bichsel und Hamadi Al Ghaddioui. Léo Scienza traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für SSV Ulm (49.). Gleich drei Wechsel nahm der Gastgeber in der 81. Minute vor. Max Brandt, Chessa und Léo Scienza verließen das Feld für Lukas Ahrend, Dennis de Sousa Oelsner und Tobias Rühle. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von SSV Ulm 1846.