3. Liga: TSV 1860 München – SpVgg Unterhaching, 0:1 (0:1)

Mathias Fetsch besorgte vor 15.000 Zuschauern das 1:0 für die Gäste. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Zu allem Überfluss musste Michael Glück von 1860 mit Gelb-Rot vom Platz (64.). Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Timo Gansloweit das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Haching brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.