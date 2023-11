3. Liga: TSV 1860 München – SSV Jahn Regensburg, 0:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für 1860 und Regensburg ohne Torerfolg in die Kabinen. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der TSV 1860 München noch einen Doppelwechsel vor, sodass Marlon Frey und Phillipp Steinhart für Eroll Zejnullahu und Manfred Starke weiterspielten (85.). Beim SSV Jahn Regensburg kam Tobias Eisenhuth für Christian Viet ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (89.). Die Gäste brachen den Bann in der Nachspielzeit, als Eisenhuth das erste Tor des Spiels erzielte (92.). Am Ende verbuchte der SSV gegen 1860 die maximale Punkteausbeute.