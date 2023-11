3. Liga: VfB Lübeck – DSC Arminia Bielefeld, 2:2 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Per Rechtsschuss traf Merveille Biankadi vor 8.293 Zuschauern zum 1:0 für Bielefeld. In der 62. Minute legte Leon Schneider mit dem linken Fuß zum 2:0 zugunsten der Gäste nach. Mats Facklam schlug doppelt zu und glich damit für Lübeck aus (63./96.). Das Heimteam drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Robin Velasco und Facklam sorgen, die per Doppelwechsel für Marvin Thiel und Jan-Marc Schneider auf das Spielfeld kamen (63.). Schließlich gingen VfB Lübeck und DSC Arminia Bielefeld mit einer Punkteteilung auseinander.