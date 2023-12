3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SC Preußen Münster, 0:0 (0:0)

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen Saarbrücken und Münster vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Nachdem Thomas Kok vom Schiedsrichter Patrick Schwengers mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste SC Preußen Münster in Unterzahl agieren (57.). Wenig später kamen Kai Brünker und Kasim Rabihic per Doppelwechsel für Luca Kerber und Julius Biada auf Seiten des 1. FC Saarbrücken ins Match (63.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der Gastgeber und Münster spielten unentschieden.