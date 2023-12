3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SSV Ulm 1846, 2:1 (1:0)

Calogero Rizzuto traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für Saarbrücken (33.). Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. Mit einem Wechsel – Lukas Ahrend kam für Max Brandt – startete SSV Ulm 1846 in Durchgang zwei. In der 62. Minute stellte der Gast personell um: Per Doppelwechsel kamen Moritz Hannemann und Nicolas Jann auf den Platz und ersetzten Dennis Chessa und Romario Rösch. Der 1. FC Saarbrücken musste den Treffer von Tom Gaal zum 1:1 hinnehmen (68.). Kai Brünker beförderte das Leder zum 2:1 von Saarbrücken in die Maschen (77.). In den 90 Minuten war der 1. FC Saarbrücken im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SSV Ulm und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.