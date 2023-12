3. Liga: Borussia Dortmund II – Hallescher FC, 2:1 (2:0)

In der 38. Minute verwandelte Ole Pohlmann vor 1.440 Zuschauern einen Freistoß zum 1:0 für das Heimteam. Dortmund II baute die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als Ayman Azhil in der 48. Minute traf. Mit der Führung für Borussia Dortmund II ging es in die Halbzeitpause. Anstelle von Sebastian Zieleniecki war nach Wiederbeginn Jannes Vollert für Halle im Spiel. Durch einen Rechtsschuss von Tunay Deniz kamen die Gäste noch einmal ran (52.). Nachdem Patrick Göbel vom Schiedsrichter Patrick Alt mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste der BVB II in Unterzahl agieren (54.). In der 80. Minute stellte Hallescher FC personell um: Per Doppelwechsel kamen Lucas Halangk und Meris Skenderović auf den Platz und ersetzten Julian Eitschberger und Dominic Baumann. Obwohl Dortmund II nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Halle zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.