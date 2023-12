3. Liga: Borussia Dortmund II – TSV 1860 München, 3:0 (0:0)

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Ole Pohlmann brachte den TSV 1860 München in der 63. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Mit dem rechten Fuß baute Julian Hettwer den Vorsprung von Dortmund II in der 78. Minute aus. In der 81. Minute legte Azhil mit dem rechten Fuß zum 3:0 zugunsten der Gastgeber nach. In der 84. Minute stellte 1860 personell um: Per Doppelwechsel kamen Kilian Ludewig und Niklas Tarnat auf den Platz und ersetzten Fynn-Luca Lakenmacher und Fabian Greilinger. Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Daniel Bartnitzki feierte Borussia Dortmund II einen dreifachen Punktgewinn gegen den TSV 1860 München.