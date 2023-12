3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – FC Erzgebirge Aue, 2:2 (1:2)

Tim Danhof brachte die Gastgeber in der 18. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Bevor es in die Pause ging, hatte Marcel Bär mit dem rechten Fuß das 2:0 für Aue parat (40.). In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang Nicklas Shipnoski der Anschlusstreffer für Bielefeld (46.). Ein Tor auf Seiten des FC Erzgebirge Aue machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Anstelle von Marius Wörl war nach Wiederbeginn Nassim Boujellab für DSC Arminia Bielefeld im Spiel. Die Arminia drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Can Özkan und Manuel Wintzheimer sorgen, die per Doppelwechsel für Sam Schreck und Merveille Biankadi auf das Spielfeld kamen (63.). Für das zweite Tor von Bielefeld war Kaito Mizuta verantwortlich, der in der 75. Minute das 2:2 besorgte. Am Ende sicherte sich die Arminia mit diesem 2:2 einen Zähler.