3. Liga: FC Ingolstadt 04 – FC Erzgebirge Aue, 1:1 (1:0)

Das erste Tor des Spiels ging an den FC Ingolstadt 04. Allerdings gelang dies nur mithilfe des FC Erzgebirge Aue, denn Unglücksrabe Niko Vukančić beförderte den Ball ins eigene Netz (41.). Der FCI hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der 64. Minute stellte das Heimteam personell um: Per Doppelwechsel kamen Daouda Beleme und Bryang Kayo auf den Platz und ersetzten Pascal Testroet und Benjamin Kanurić. Marcel Bär traf zum 1:1 zugunsten von Aue (74.). Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Ingolstadt mit dem FC Erzgebirge Aue kein Sieger ermittelt.