3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SV Sandhausen (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag geht es für den SV Sandhausen zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit fünf Partien ist der FC Ingolstadt 04 nun ohne Niederlage. Letzte Woche gewann Ingolstadt gegen VfB Lübeck mit 4:0. Damit liegt der FCI mit 28 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Am Samstag wiesen die Sandhäuser den SV Waldhof Mannheim mit 3:0 in die Schranken.

Hier spielen zwei enge Konkurrenten gegeneinander. Sandhausen belegt mit 30 Punkten den vierten Platz. Der FCI liegt aber mit nur zwei Punkten weniger auf Platz sechs knapp dahinter und kann mit einem Sieg am SV Sandhausen vorbeiziehen. Die Körpersprache stimmte in der Regel bei den Sandhäuser, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 56 Gelbe Karten sammelte. Ist Ingolstadt darauf vorbereitet? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein. Wer bestätigt die Form der letzten Spiele? Beide Mannschaften haben in den vergangenen fünf Begegnungen dreimal gesiegt und zweimal die Punkte geteilt.