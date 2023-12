3. Liga: Hallescher FC – DSC Arminia Bielefeld, 2:2 (1:1)

Kaito Mizuta brachte Halle in der zwölften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Den Freudenjubel der Arminia machte Tunay Deniz zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (18.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der Pause stellte Bielefeld personell um: Per Doppelwechsel kamen Merveille Biankadi und Sam Schreck auf den Platz und ersetzten Mizuta und Nassim Boujellab. Deniz traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Hallescher FC (74.). Fabian Klos stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 2:2 für DSC Arminia Bielefeld her (87.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Halle und die Arminia spielten unentschieden.