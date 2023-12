3. Liga: Rot-Weiss Essen – Hallescher FC, 3:2 (0:1)

Durch ein 3:2 holte sich Essen in der Partie gegen Halle drei Punkte. Die Ausgangslage sprach für Rot-Weiss Essen, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte Hallescher FC einen 2:1-Sieg für sich verbucht.

Aljaž Casar traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für die Gäste (22.). Halle hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Besar Halimi beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten von Hallescher FC über die Linie (49.). Die Einwechslung von Leonardo Vonić, welcher für Ron Berlinski kam, sollte Essen wachrütteln (59.). Wenig später kamen Moussa Doumbouya und Sascha Voelcke per Doppelwechsel für Isaiah Young und Lucas Brumme auf Seiten des Heimteams ins Match (60.). Durch einen Linksschuss von Cedric Harenbrock kam Rot-Weiss Essen noch einmal ran (63.). Essen kam durch ein Eigentor von Halle in der 80. Minute zum Ausgleich. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Vonić noch einen Treffer parat hatte (90.). Eine äußerst unglückliche Figur machte Enrique Lofolomo. Als wäre sein Tag mit dem Eigentor nicht schon gebraucht genug gewesen, flog Lofolomo in der 94. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Als der Unparteiische Martin Speckner die Partie abpfiff, reklamierte Rot-Weiss Essen schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.