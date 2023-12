3. Liga: SC Preußen Münster – SC Verl, 3:1 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Marcel Mehlem anstelle von Michel Stöcker für Verl auf. Bei Münster kam zu Beginn der zweiten Hälfte Daniel Kyerewaa für Rico Preißinger in die Partie. Malik Batmaz brachte den SC Verl in der 54. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. In der 74. Minute erzielte Maël Corboz das 1:1 für die Gäste. Batmaz traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für SC Preußen Münster (78.). Mit dem linken Fuß besorgte Joel Grodowski in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für die Heimmannschaft (89.). Schließlich sprang für Münster gegen Verl ein Dreier heraus.