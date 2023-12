3. Liga: SC Preußen Münster – SC Verl (Sonntag, 19:30 Uhr)

Offensiv sticht der SC Verl in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 37 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Neun Siege und drei Remis stehen fünf Pleiten in der Bilanz der Gäste gegenüber. Verl scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.