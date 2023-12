3. Liga: SG Dynamo Dresden – SpVgg Unterhaching (Sonntag, 16:30 Uhr)

Dynamo Dresden trifft am Sonntag mit Haching auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Beim SC Verl gab es für Dresden am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. SpVgg Unterhaching siegte im letzten Spiel gegen den TSV 1860 München mit 1:0 und liegt mit 25 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.