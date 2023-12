3. Liga: Sport-Club Freiburg II – 1. FC Saarbrücken, 0:4 (0:1)

Vor 2.777 Zuschauern ging der Gast in Front: Kasim Rabihic war vom Punkt erfolgreich. Nach nur 27 Minuten verließ Philip Fahrner vom Sport-Club das Feld, Gabriel Pellegrino kam in die Partie. Zur Pause reklamierte der 1. FC Saarbrücken eine knappe Führung für sich. Wenig später kamen Kai Brünker und Julian Günther-Schmidt per Doppelwechsel für Julius Biada und Amine Naifi auf Seiten von Saarbrücken ins Match (55.). Das 2:0 des 1. FC Saarbrücken stellte Rabihic per Rechtsschuss sicher. In der 65. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Für das 3:0 von Saarbrücken sorgte Dominik Becker, der in Minute 73 zur Stelle war. Gleich drei Wechsel nahm Freiburg II in der 74. Minute vor. Patrick Lienhard, Luca Marino und Ryan Johansson verließen das Feld für Hamadi Al Ghaddioui, Pascal Fallmann und Ji-han Lee. Kurz vor Schluss traf Tim Civeja für den 1. FC Saarbrücken (92.). Ein starker Auftritt ermöglichte Saarbrücken am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den Sport-Club Freiburg II.