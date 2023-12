3. Liga: SSV Jahn Regensburg – FC Viktoria Köln, 1:1 (1:0)

Gegen Viktoria musste sich der SSV am Sonntag mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen. Weder besiegt noch unterlegen. Vikt. Köln trat gegen den Favoriten SSV Jahn Regensburg an und konnte am Ende mit sich zufrieden sein.

Noah Ganaus traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Regensburg (27.). Die Pausenführung der Heimmannschaft fiel knapp aus. Mit einem Wechsel – Suheyel Najar kam für Jeremias Lorch – startete der FC Viktoria Köln in Durchgang zwei. In der 74. Minute stellte der SSV Jahn Regensburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Jannik Graf und Elias Huth auf den Platz und ersetzten Oscar Schönfelder und Ganaus. Bei Viktoria kam Jonah Sticker für Christoph Greger ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (84.). Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Sticker zum 1:1 (98.) die Gäste vor der Niederlage bewahrte. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Referee Jarno Wienefeld die Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich abpfiff.