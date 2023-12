3. Liga: SSV Ulm 1846 – Borussia Dortmund II, 1:1 (1:0)

Felix Higl brachte Borussia Dortmund II in der 37. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. SSV Ulm führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Der BVB II drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Patrick Göbel und Falko Michel sorgen, die per Doppelwechsel für Michael Eberwein und Ted Tattermusch auf das Spielfeld kamen (55.). Für das 1:1 des Gasts zeichnete Michel verantwortlich (56.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich SSV Ulm 1846 und Dortmund II mit einem Unentschieden.