3. Liga: SV Sandhausen – VfB Lübeck (Dienstag, 19:00 Uhr)

Lübeck konnte in den letzten drei Spielen nicht punkten. Mit Sandhausen wartet am Dienstag auch noch ein starker Gegner. Die fünfte Saisonniederlage kassierte der SV Sandhausen am letzten Spieltag gegen den FC Ingolstadt 04. Am letzten Freitag verlief der Auftritt von VfB Lübeck ernüchternd. Gegen Rot-Weiss Essen kassierte man eine 0:1-Niederlage. Im Hinspiel fielen keine Treffer zwischen den beiden Mannschaften (0:0). Wird das Rückspiel anders laufen?