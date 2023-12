3. Liga: SV Waldhof Mannheim – FC Erzgebirge Aue (Samstag, 14:00 Uhr)

Der FC Erzgebirge Aue trifft am Samstag (14:00 Uhr) auf den SV Waldhof Mannheim. Beim SV Sandhausen gab es für Waldhof am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage. Aue trennte sich im vorigen Match 1:1 vom MSV Duisburg.