3. Liga: SV Waldhof Mannheim – TSV 1860 München, 1:0 (0:0)

Der SV Waldhof Mannheim verschaffte sich mit dem 1:0-Erfolg gegen den TSV 1860 München etwas Luft im Tabellenkeller. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. 1860 war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 2:0 durchgesetzt.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Wenig später verwandelte Bentley Bahn einen Elfmeter zum 1:0 zugunsten von Waldhof (68.). Wenig später kamen Leroy Kwadwo und Valmir Sulejmani per Doppelwechsel für Fabian Greilinger und Albion Vrenezi auf Seiten des TSV 1860 München ins Match (72.). Schließlich holte Mannheim gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 1:0-Sieg.

Trotz der Niederlage fiel 1860 in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 15. Der Angriff ist bei den Gästen die Problemzone. Nur 18 Treffer erzielte der TSV 1860 München bislang. 1860 musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der TSV 1860 München insgesamt auch nur sechs Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. 1860 klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Waldhof war bereits die vierte am Stück in der Liga.