Spielverlauf aus Schiri-Perspektive: DFB testet "RefCam"

Novum im deutschen Fußball: Erstmals in einem Pflichtspiel hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die sogenannte „RefCam“ eingesetzt. In der Drittliga-Partie zwischen Arminia Bielefeld und 1860 München (2:0) trug Schiedsrichter Daniel Schlager die Spezialkamera, die am Headset der Unparteiischen montiert ist und den Spielverlauf aus Sicht der Referees zeigt. Der Einsatz sei in Abstimmung mit den beiden beteiligten Klubs erfolgt.