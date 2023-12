Harte Ansage! Darum will 1860 Schweinsteiger nicht

Der TSV 1860 München will Tobias Schweinsteiger nicht als Nachfolger des zuletzt freigestellten Trainers Maurizio Jacobacci haben. Der Präsident des Drittligisten Robert Reisinger begründete, weshalb der Bruder von Weltmeister und FC-Bayern-Legende Bastian für ihn nicht in Frage kommt.

Warum Schweinsteiger nicht zu 1860 kommt

Eigentlich wäre der 41-Jährige ein gut geeigneter Kandidat auf den Trainerposten, denn zum einen ist er Sechszig-Fan sowie Mitglied eines Fan-Klubs und übernahmen zum anderen im Herbst 2022 den VfL Osnabrück in einer ähnlichen Lage, in der sich auch der TSV aktuell mit Platz 15 befindet.

Schweinsteiger stabilisierte den VfL und führte ihn letztlich in einer dramatischen Nachspielzeit am 38. Spieltag in die 2. Bundesliga. Dort waren die Münchener seit ihrem Abstieg 2017 nicht mehr.