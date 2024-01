3. Liga: Borussia Dortmund II – SSV Jahn Regensburg, 1:0 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der Halbzeit nahm der BVB II gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Patrick Göbel und Julian Hettwer für Mateu Morey und Samuel Bamba auf dem Platz. Wenig später verwandelte Ole Pohlmann einen Elfmeter zum 1:0 zugunsten der Heimmannschaft (67.). In der 72. Minute stellte der SSV personell um: Per Doppelwechsel kamen Elias Huth und Valdrin Mustafa auf den Platz und ersetzten Noah Ganaus und Christian Viet. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Dortmund II und Regensburg aus.