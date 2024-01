3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SSV Ulm 1846, 0:2 (0:1)

Am Mittwoch trafen die Arminia und SSV Ulm aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 2:0 für sich. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. SSV Ulm 1846 löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Hinspiel hatte SSV Ulm einen 1:0-Sieg für sich verbucht.

Tom Gaal brachte Bielefeld in der zehnten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause SSV Ulm 1846, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. In der Pause stellte DSC Arminia Bielefeld personell um: Per Doppelwechsel kamen Nassim Boujellab und Fabian Klos auf den Platz und ersetzten Sam Schreck und Leandro Putaro. Bei SSV Ulm kam Moritz Hannemann für Felix Higl ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (82.). Hannemann versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 2:0 für SSV Ulm 1846 (94.). Zum Schluss feierte SSV Ulm einen dreifachen Punktgewinn gegen die Arminia.