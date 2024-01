3. Liga: FC Erzgebirge Aue – VfB Lübeck, 2:0 (1:0)

Per Rechtsschuss traf Marcel Bär vor 6.219 Zuschauern zum 1:0 für Aue. Zur Pause war der Gastgeber im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Lübeck kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Mats Facklam, Mirko Boland und Marius Hauptmann standen jetzt Pascal Breier, Florian Egerer und Marvin Thiel auf dem Platz. Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Korbinian Burger vom FC Erzgebirge Aue (57.). In der 69. Minute stellte Aue personell um: Per Doppelwechsel kamen Steffen Meuer und Sean Seitz auf den Platz und ersetzten Kilian Jakob und Borys Tashchy. Mirnes Pepić verwandelte in der 90. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung des FC Erzgebirge Aue auf 2:0 aus. Ein starker Auftritt ermöglichte Aue am Samstag trotz Unterzahl einen Erfolg gegen VfB Lübeck.