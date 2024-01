3. Liga: FC Erzgebirge Aue – VfB Lübeck (Samstag, 16:30 Uhr)

Der Gast trifft am Samstag (16:30 Uhr) auf Aue. Jüngst brachte der SV Sandhausen dem FC Erzgebirge Aue die siebte Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Zuletzt spielte Lübeck unentschieden – 1:1 gegen den TSV 1860 München. Nachdem im Hinspiel kein Sieger zwischen VfB Lübeck und Aue ermittelt wurde (1:1), hoffen nun beide Teams auf einen Sieg.

Angesichts der guten Heimstatistik (6-1-3) dürfte der FC Erzgebirge Aue selbstbewusst antreten. Die Heimmannschaft führt mit 31 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Wer Aue als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 51 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. In den jüngsten fünf Auftritten brachte der FC Erzgebirge Aue nur einen Sieg zustande.