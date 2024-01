3. Liga: FC Viktoria Köln – SpVgg Unterhaching (Samstag, 14:00 Uhr)

Haching trifft am Samstag (14:00 Uhr) auf Viktoria. Am vergangenen Spieltag verlor Vikt. Köln gegen Rot-Weiss Essen und steckte damit die siebte Niederlage in dieser Saison ein. SpVgg Unterhaching gewann das letzte Spiel gegen den Sport-Club Freiburg II mit 1:0 und liegt mit 31 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Im Hinspiel strich Unterhaching die volle Punktzahl ein und feierte einen 2:1-Erfolg über den FC Viktoria Köln. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?