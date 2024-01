3. Liga: Hallescher FC – SV Waldhof Mannheim, 1:4 (0:1)

Per Rechtsschuss traf Terrence Boyd vor 7.332 Zuschauern zum 1:0 für den Gast. Der SV Waldhof Mannheim führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit einem Wechsel – Jalen Hawkins kam für Minos Gouras – startete Waldhof in Durchgang zwei. Hawkins versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für Mannheim (48.). Wenig später kamen Erich Berko und Jonas Nietfeld per Doppelwechsel für Tarsis Bonga und Besar Halimi auf Seiten von Halle ins Match (52.). Das 3:0 des SV Waldhof Mannheim stellte Boyd per Rechtsschuss sicher. In der 66. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. In der 68. Minute legte Fridolin Wagner mit dem rechten Fuß zum 4:0 zugunsten von Waldhof nach. Malte Karbstein verpasste den Schlussakt. Für den Akteur von Mannheim war das Spiel nach einer Roten Karte in der 83. Minute vorzeitig beendet. Vom Elfmeterpunkt erzielte Nietfeld den Ehrentreffer für Hallescher FC (85.). Im Endeffekt kassierten die Gastgeber gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf eine schmerzliche Niederlage.