3. Liga: MSV Duisburg – Hallescher FC, 2:3 (2:1)

Ahmet Engin brachte Hallescher FC in der 15. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Für das erste Tor der Gäste war Timur Gayret verantwortlich, der in der 27. Minute das 1:1 besorgte. Engin traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für die Zebras (32.). Zur Pause behielt die Heimmannschaft die Nase knapp vorn. Mit seinem Platzverweis (59.) erwies Joshua Bitter seiner Mannschaft einen Bärendienst, denn danach geriet Duisburg gehörig unter Druck. In der 66. Minute stellte der MSV Duisburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Tobias Fleckstein und Jonas Michelbrink auf den Platz und ersetzten Tim Köther und Engin. Dominic Baumann beförderte das Leder zum 2:2 von Halle in die Maschen (76.). Jonas Nietfeld stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 3:2 für Hallescher FC her (88.). Schließlich holte Halle gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 3:2-Sieg.