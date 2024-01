3. Liga: SC Preußen Münster – Rot-Weiss Essen, 2:1 (1:1)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Münster bereits in Front. Niko Koulis markierte in der dritten Minute die Führung. Marvin Obuz versenkte den Ball in der 34. Minute im Netz des Gastgebers. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Bei Rot-Weiss Essen kam zu Beginn der zweiten Hälfte Sascha Voelcke für Lucas Brumme in die Partie. Bei SC Preußen Münster kam Gerrit Wegkamp für Malik Batmaz ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (62.). Wegkamp traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Münster (80.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von SC Preußen Münster.