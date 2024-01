3. Liga: SC Verl – 1. FC Saarbrücken (Dienstag, 19:00 Uhr)

Verl trifft am Dienstag mit dem 1. FC Saarbrücken auf einen formstarken Gegner. Gegen den SSV Jahn Regensburg war für den SC Verl im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Zuletzt holte Saarbrücken einen Dreier gegen SSV Ulm 1846 (2:1). Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte der 1. FC Saarbrücken denkbar knapp beim 4:3 die Oberhand behalten.

Die Abwehr ist mit bislang 34 Gegentreffern nicht das Prunkstück von Verl, dafür schloss aber der Angriff 40-mal erfolgreich vor dem gegnerischen Tor ab. Wer die Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 52 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Kein einziger Sieg in den letzten vier Spielen! Der SC Verl kommt seit längerer Zeit nicht mehr richtig in Fahrt. Wenigstens teilte man sich zuletzt die Punkte.